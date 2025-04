Premier League: lo United fa 1-1 col Bournemouth

BOURNEMOUTH-MANCHESTER UNITED 1-1

Il Manchester United arriva con un pareggio per 1-1 sul campo del Bournemouth alla semifinale di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Con la testa inevitabilmente alla partita del San Mamés, i Red Devils riescono comunque a evitare il quarto ko nelle ultime cinque di Premier, togliendo probabilmente in modo definitivo il sogno Europa alle Cherries. Amorim non fa però riposare tanti titolari, tanto da giocare comunque con Mainoo, Bruno Fernandes, Maguire e Garnacho tra i vari in campo dal 1'. La prima occasione è proprio per l'argentino, a gennaio nel mirino del Napoli, poi al 23' passano i padroni di casa: Semenyo riceve da Evanilson e, solo davanti a Onana, non sbaglia. La reazione degli ospiti è tutta affidata ancora a Garnacho, fermato da Kepa al 37' e impreciso in pieno recupero. Nella ripresa, Semenyo si divora doppietta e 2-0, poi Ouattara centra il palo. La partita, poi, cambia ma in favore dello United, perché al 68' Evanilson si fa espellere e lascia i padroni di casa in dieci. Amorim capisce di poterla pareggiare e mette Obi al posto di Mazraoui, con il neoentrato che subito conclude ma viene murato proprio sulla linea. Il forcing viene premiato al 96', quando Hojlund sfrutta l'assist di Ugarte per siglare il definitivo 1-1. Pareggio decisamente inutile per i Red Devils, mentre le speranze europee del Bournemouth sono appese a un filo.