Premier League: Jackson porta il Chelsea in zona Champions

CHELSEA-EVERTON 1-0

Il Chelsea fa il suo dovere e mette pressione a tutte le altre squadre con cui si gioca un posto nella prossima Champions League: pur soffrendo, i Blues piegano 1-0 l'Everton a Stamford Bridge restando pienamente in corsa per la qualificazione all'Europa che conta. I londinesi sono subito pericolosi, con Pickford che ferma Madueke dal limite, poi al 27' il momento che decide la gara: Chalobah anticipa Beto che perde palla, Enzo Fernandez serve subito in verticale Nicolas Jackson che controlla e pesca l'angolino, tornando al gol a più di quattro mesi di distanza (ultima rete il 15 dicembre contro il Brentford, sempre in Premier). L'ex Udinese prova a riscattarsi al 63' con una conclusione dalla lunga distanza, ma Sanchez è attento ed evita il pareggio. La formazione di Maresca, squalificato e sostituito in panchina da Caballero, capisce di dover chiudere la partita, ma Pickford ferma nuovamente Madueke e la rete di Nicolas Jackson all'85' viene annullata per fuorigioco. Il risultato resta sull'1-0 anche per via della fondamentale parata di Sanchez su McNeil, poi il Chelsea resiste nel recupero e porta a casa tre punti fondamentali. Ora è a quota 60 a quattro giornate dalla fine: i Blues, per la Champions, ci sono eccome. Sconfitta ininfluente per l'Everton, ormai salvo e allo stesso tempo fuori dalla lotta per le Coppe europee.