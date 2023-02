Premier League: l'Arsenal riparte, vittoria in extremis sull'Aston Villa

INGHILTERRA

I Gunners, che non vincevano da tre partite, vanno due volte sotto coi Villans ed esultano nel recupero: l'autorete di Martinez e il gol di Martinelli valgono il 4-2 e il momentaneo +3 sul City

© Getty Images L'Arsenal allontana la crisi con una vittoria rocambolesca. I Gunners, infatti, dopo essere andati due volte in svantaggio (con altrettanti pareggi) superano l'Aston Villa nel recupero: finisce 4-2, grazie all'autorete di Emiliano Martinez (93') e alla rete di Gabriel Martinelli (98'). Un sospiro di sollievo per Arteta, che non vinceva da tre gare ed era stato agganciato dal Manchester City. I Gunners sono così momentaneamente a +3 sui rivali.

ASTON VILLA-ARSENAL 2-4

L'Arsenal interrompe la sua mini-crisi, che aveva visto i Gunners bruciare cinque punti di vantaggio sul Manchester City con un solo punto in tre sfide, e riparte: la vittoria sull'Aston Villa, un 4-2 rocambolesco, arriva solo nel recupero e dopo una partita sofferta. Dopo sei minuti, infatti, i Villans passano subito in vantaggio: Watkins lascia sul posto Saliba e trafigge Ramsdale con una perfetta conclusione all'angolino basso. I Gunners non subiscono il contraccolpo psicologico e alzano subito il loro baricentro. L'1-1 sembra nell'aria e infatti arriva al 16': il cross di White viene respinto fuori dall'area, raggiungendo i piedi di Saka, che si coordina e fulmina Emiliano Martinez con un sinistro di controbalzo. La partita, però, non viene svoltata dai Gunners e al 32' arriva la risposta dell'Aston Villa: sul cross dalla sinistra di Alex Moreno, Coutinho controlla e calcia spiazzando Ramsdale. Questa volta c'è un contraccolpo psicologico per i Gunners, che si incaponiscono in un possesso palla sterile e s'innervosiscono prima dell'intervallo. Nella ripresa inizia il forcing dei ragazzi di Arteta, con Saka molto impreciso e la traversa colpita da Nketiah sul cross di Jorginho. Il pari arriva al 61' e viene firmato da Zinchenko: l'ucraino riceve da Ødegaard e calcia con potenza all'angolino basso, non lasciando scampo al portiere. Proprio il norvegese spreca la rete del vantaggio e nei minuti finali l'Arsenal rischia, quando Bailey colpisce la traversa. Al 93', però, arriva il 3-2 dei Gunners. Jorginho si coordina e calcia a rete, ma colpisce la traversa: la sfera rimbalza sulla testa di Emiliano Martinez ed entra in gol. L'Aston Villa si scioglie come neve al sole e subisce anche il poker al 98': lo firma Gabriel Martinelli. Si sblocca l'Arsenal, che sale a 54 punti e chiude la sua mini-crisi. L'Aston Villa si ferma invece a quota 28, dopo aver messo alle corde la capolista.

RISULTATI E CLASSIFICHE