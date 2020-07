Premier League: il Tottenham sbatte a Bournemouth, pareggia anche l’Everton

INGHILTERRA

In uno dei posticipi della 34esima giornata di Premier League il Tottenham di Mourinho non riesce a sfondare il muro del Bournemouth: al Vitality Stadium finisce 0-0, con gli Spurs che non sorpassano in classifica l’Arsenal e rimangono fermi al nono posto, con l’Europa League che però è distante appena due punti. Pareggio anche per l’Everton di Ancelotti: 1-1 in casa contro il Southampton. L’obiettivo della zona europea adesso si allontana.

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 0-0

Sono scarse le emozioni nel primo tempo. La palla gol più pericolosa creata nei primi 45 minuti vede protagonista Lamela, il quale scaglia un tiro potente da lontano che sorvola non di molto la traversa difesa da Ramsdale. A inizio ripresa Smith subisce una brutta botta in testa durante uno scontro aereo con Davies e rimane fermo a terra privo di sensi; per otto lunghi minuti si teme anche il peggio, ma fortunatamente il difensore inglese del Bournemouth riprende poi conoscenza, pur uscendo dal campo in barella. Winks calcia al volo dalla lunga distanza direttamente in tribuna; Alderweireld arriva di testa sul un calcio d’angolo ma non riesce a schiacciare il pallone a dovere e il pallone schizza alto sopra la traversa. Nel finale una sassata di Lucas viene respinta in spaccata da Ake, che s’immola e riesce a salvare il Bournemouth. Nonostante ben 13 minuti di recupero, il Tottenham non sblocca il risultato e anzi rischia moltissimo: Lloris salva tutto sul tentativo di Wilson. È un pareggio che non può accontentare nessuna delle due formazioni. Gli Spurs restano noni in classifica; il Bournemouth rimane in zona retrocessione.

EVERTON-SOUTHAMPTON 1-1

Pareggio amaro anche per l’Everton di Ancelotti, che non va oltre 1’1-1 casalingo contro il Southampton; entrambe le squadre restano impantanate verso metà classifica e l’obiettivo Europa League ora si allontana. Dopo due buone occasioni non sfruttate a dovere, gli ospiti hanno la grande opportunità di passare in vantaggio al 28’ quando l’arbitro assegna loro un calcio di rigore per un fallo commesso da André Gomes; Ward-Prowse va sul dischetto ma colpisce in pieno la traversa. Lo 0-1 è rimandato solo di tre minuti: Armstrong serve in profondità Danny Ings che supera con un gioco di piedi Pickford prima di depositare il pallone in rete a porta vuota col sinistro. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 44’, quando Richarlison, su assist di Digne, trafigge McCarthy con un destro potente ravvicinato. La ripresa invece è decisamente meno appassionante, eccezion fatta per una parata di Pickford su Adams.