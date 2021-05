Premier League, il City affonda il Crystal Palace: titolo a un passo

INGHILTERRA

Aguero e Ferran Torres firmano le reti del 2-0: Citizens vicinissimi alla conquista del campionato, sarà festa già domani in caso di ko dello United contro il Liverpool

Il Manchester City apre il sabato di Premier League con una vittoria in casa del Crystal Palace: a Selhurst Park finisce 2-0 per gli uomini di Guardiola, che dopo un primo tempo spento accelerano nella ripresa e vanno in rete al 57’ con Aguero e due minuti dopo con Ferran Torres. Successo fondamentale in chiave titolo per i Citizens, che potranno festeggiare già domani in caso di sconfitta del Manchester United contro il Liverpool.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 0-2

Il settimo titolo inglese nella storia del Manchester City è ormai ad un passo: la squadra di Pep Guardiola affonda il Crystal Palace con un uno-due micidiale intorno al quarto d’ora della ripresa e già fra poco più di ventiquattr'ore potrebbe festeggiare il successo finale, con ben quattro gare d'anticipo, in caso di sconfitta dei cugini dello United contro il Liverpool. Reduci dalla vittoria nella Carabao Cup e, soprattutto, della splendida rimonta di Parigi in Champions League, i Citizens iniziano in realtà un po’ molli e nel primo tempo del Selhurst Park, nonostante l’imponente dominio alla voce possesso palla, non producono alcun grattacapo alla squadra allenata da Roy Hodgson. Tutto cambia però nella ripresa, nel giro di pochissimi minuti: al 52’ è provvidenziale l’intervento sulla linea di Dann appena prima che il pallone possa arrivare sulla testa di Gabriel Jesus, ma al 57’ nulla può la difesa contro il Kun Aguero, che stoppa in area con il destro e con lo stesso piede fulmina di controbalzo Guaita. Il gol è uno shock per le Eagles che capitolano due minuti dopo: stavolta è Ferran Torres a segnare, con una bella conclusione dal limite. Al 62’ Sterling sfiora il tris colpendo il palo alla destra del portiere spagnolo del Palace, e sostanzialmente è questa l’ultima vera emozione: l’ultima mezz’ora è una vera e propria passerella verso il successo, adesso l’attesa è tutta per la sfida dell’Old Trafford di domani, con il titolo che Guardiola e i suoi potrebbero festeggiare davanti alla Tv.