Premier League: Manchester United travolgente, sorride anche il Chelsea

INGHILTERRA

I Red Devils, nella prima dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, sconfiggono 3-0 il Nottingham Forest: in gol Rashford, Martial e Fred. Vincono 2-0, invece, i Blues

© Getty Images I posticipi della 17a giornata della Premier League sorridono a Manchester United e Chelsea, che ottengono successi importanti in ottica-Europa. I Red Devils sconfiggono 3-0 il Nottingham Forest, portandosi a -1 dal quarto posto: l'eroe è Rashford, che sblocca la sfida e serve l'assist per il raddoppio di Martial. I Blues, invece, battono 2-0 il Bournemouth: Potter, che perde nuovamente James, aggancia così il Brighton al settimo posto.

CHELSEA-BOURNEMOUTH 2-0

La sosta fa bene al Chelsea, che sconfigge 2-0 il Bournemouth e interrompe la sua serie negativa: i Blues erano infatti reduci da tre ko consecutivi e cinque gare senza vittoria. I londinesi controllano il possesso e si rendono subito pericolosi con Havertz e Pulisic, che mancano il bersaglio. Il risultato si sblocca al 15', quando il Chelsea trova la rete del vantaggio: la percussione di Sterling premia l'inserimento di Havertz, che insacca con un perfetto tocco in scivolata. Passano otto minuti e i londinesi, sotto il diluvio, raddoppiano con Mount: il fantasista colpisce dal limite, beffando Travers con l'aiuto di una deviazione. Nel finale di tempo, Pulisic si vede annullare il tris per un fallo in attacco e il Chelsea esalta i riflessi di Travers: il portiere evita la goleada, salvando in due occasioni i suoi nel recupero. Alla ripresa, Potter perde nuovamente James: l'esterno, rientrato oggi dopo tre mesi d'assenza, alza bandiera bianca al 52' e viene sostituito da Azpilicueta. L'inerzia della partita però non cambia, col Chelsea nuovamente pericoloso e un altro grande intervento di Travers, che devia in corner la precisa conclusione di Mount. Va vicino al tris anche Koulibaly, mentre il Bournemouth si fa vedere solo nel finale: Kepa è attento sulle conclusioni di Christie e Anthony, mentre Solanke spreca una buona chance nel recupero. Finisce 2-0 per i Blues, che agganciano il Brighton al settimo posto, con 24 punti.

MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST 3-0

Nella prima dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, esulta il Manchester United: Rashford e compagni sconfiggono 3-0 il Nottingham Forest e si portano a una sola lunghezza dal quarto posto. Sotto il diluvio che colpisce Old Trafford, il primo squillo è dei ragazzi di ten Hag: Malacia colpisce con potenza, ma Hennessey si salva con la complicità del palo. I Red Devils dominano il possesso palla e passano al 20', grazie a un'idea geniale di Eriksen: l'ex Inter e Tottenham batte il corner rasoterra e trova Rashford, che colpisce dal dischetto con precisione. Passano tre minuti e arriva anche il bis, firmato da Martial con la complicità di un Hennessey tutt'altro che sicuro nell'occasione. Il Nottingham Forest sfiora il gol con Yates, che è sfortunato: alla mezz'ora de Gea devia d'istinto il suo tiro col petto, mentre nel finale di tempo il 2-1 viene annullato per un tocco in offside di Boly. Nella ripresa Cooper perde Lingard e lo United gioca sul velluto, sfiorando il tris con Antony e Martial: Hennessey, sostituto dell'indisponibile Henderson, salva i suoi in entrambe le occasioni e si ripete poco dopo su Rashford. L'estremo difensore gallese capitola solo all'87', quando Fred trova il meritato 3-0 dei Red Devils: l'azione viene avviata e orchestrata da Casemiro, che ruba palla e serve il compagno con un tocco illuminante. Non c'è tempo per altre emozioni, e lo United può esultare: ten Hag e i suoi ora intravedono la zona-Champions, mentre il Nottingham Forest resta penultimo con 13 punti.