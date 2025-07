Funerali Diogo Jota, spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo. È polemica in Portogallo

La tristezza e le lacrime hanno avuto il sopravvento a Gondomar per i funerali degli sfortunati fratelli, Diogo Jota e Andre Silva, vittime di un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Alla funzione religiosa, in forma privata ma con maxischermo all'esterno della chiesa per le migliaia di persone che hanno voluto partecipare, si sono presentati diverse figure di spicco della carriera di Diogo Jota, dall'agente Jorge Mendes alla delegazione del Liverpool al completo, fino a Ruben Neves che dopo aver preso un jet privato dagli Stati Uniti, dov'era in campo con l'Al Hilal fino a poche ore prima, è stato presente per accompagnare la bara. Tra tanti volti noti sconvolti dal dolore a spiccare per i media portoghesi è stata un'assenza, quella di Cristiano Ronaldo.