Donadoni: "Allegri abituato a pressioni, saprà come muoversi"

"La stagione appena chiusa è stata sicuramente difficile, ma sarà utile per capire su cosa lavorare. Allegri conosce l'ambiente e sa come muoversi tra aspettative e pressioni". Così Roberto Donadoni parlando della nuova avventura di Massimiliano Allegri al Milan a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, dove oggi scenderà in campo per una partita speciale di padel con Maurizio Ganz, German Denis e Christian Panucci. "È fondamentale che comprenda la strada da seguire, è quello che si aspettano tutti i tifosi - ha aggiunto parlando della società - È il gruppo e quindi la mentalità a essere fondamentale. Il Milan ha sempre avuto un certo tipo di stile, di cultura a livello professionistico e mi auguro che questo torni a essere una caratteristica fondamentale che sicuramente porterà risultati". La suggestione del mercato intanto si chiama Luka Modric, un colpo che riaccenderebbe l'entusiasmo della tifoseria. "Modric è un nome di lusso - ammette - Può ancora dare una mano importante. Ma in ogni caso ritengo che il materiale a disposizione, anche nella passata stagione, fosse assolutamente di livello e che può fare meglio di quanto è stato ottenuto finora". Per il prossimo campionato Donadoni vede ancora favorite "Inter e Napoli, che sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ma ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato". Infine, uno sguardo alla Nazionale e al nuovo capitolo con Rino Gattuso in panchina. "Una persona e un giocatore con grandi stimoli, grande voglia, grande determinazione - ha evidenziato - Credo che questo suo modo di essere, anche di interpretare il suo credo calcistico, può essere di grande aiuto. Ma sarà fondamentale il supporto che deve arrivare dalla Federazione".