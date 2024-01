Premier League: De Bruyne subito decisivo, City ok col Newcastle in rimonta. Esulta anche il Chelsea

INGHILTERRA

A Stamford Bridge decide Palmer su rigore: tris di vittorie per i Blues. Il belga, invece, fa esultare Guardiola: gol del pareggio e assist per il 3-2 di Bobb, Magpies ko

© Getty Images Il Newcastle fa sognare St. James's Park, poi si arrende a Kevin De Bruyne. Il belga entra al 68' sul 2-1 per i Magpies, pareggia dopo cinque minuti e serve l'assist per il 3-2 di Bobb al 90'. Guardiola esplode di gioia e sorride per una vittoria importantissima: il Man City sale a 43 punti e si porta a -2 dal Liverpool. Nell'altra gara odierna, il Chelsea festeggia la terza vittoria di fila: 1-0 al Fulham grazie al rigore di Palmer.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 2-3

Pioggia di gol ed emozioni a St. James's Park, dove il Manchester City la ribalta nel recupero grazie alle giocate di Kevin De Bruyne: gol e assist in 25' complessivi per il belga, che ispira il 3-2 e la rete della vittoria di Bobb. Sconfitto il Newcastle, che aveva a sua volta capovolto il risultato nel primo tempo. La partita subisce immediatamente una svolta inattesa: uno scontro con Longstaff costa carissimo a Ederson, che prova a restare in campo e poi alza bandiera bianca dopo sette minuti. Il portiere aveva infatti rischiato di regalare un gol ai Magpies, visto il forte dolore, e viene sostituito da Ortega. Il Manchester City non si scompone e domina nel possesso palla, costruendosi varie occasioni e sbloccando la sfida al 25': Walker la mette in mezzo a Bernardo Silva supera Dubravka con un geniale colpo di tacco. Il portoghese sfiora anche la doppietta, con Gvardiol a sua volta vicino al gol, e questi due errori costano carissimo al Man City.

Nell'arco di due minuti, infatti, il Newcastle pareggia e la ribalta. Isak fulmina Ortega in contropiede al 35' e lo strepitoso tiro a giro di Gordon (37') fa il resto, facendo chiudere il primo tempo sul 2-1 ai padroni di casa. Esulta St. James's Park, che trema sulle occasioni di Foden e Julian Alvarez, per poi rammaricarsi per l'errore di Isak. Al 68' rientra Kevin De Bruyne, che non giocava dallo stop della 1a giornata e dall'intervento chirurgico che ne era seguito, ed è subito decisivo. Il preciso rasoterra del belga vale infatti il 2-2 al 73', che dà la svolta alla gara: c'è solo il City in campo, con Rodri e Foden vicini al gol. Guardiola inserisce Bobb e il giovane dell'Academy premia la sua scelta al 90': è suo il gol del 3-2, sfruttando l'assist illuminante di De Bruyne. Il belga trascina i suoi ed è subito decisivo, con gol e assist in 25' giocati: vince Guardiola, che sale a 43 punti ed è secondo a -2 dal Liverpool, a parità di match. Il Newcastle resta invece decimo a quota 29 e mette a rischio l'Europa: Howe dovrà vendere per rinforzarsi a gennaio, visto il deficit nel Fair-Play Finanziario della Premier League, e questa situazione rischia di sconvolgere la sua stagione.

CHELSEA-FULHAM 1-0

Il Chelsea c'è, nonostante in ko in Carabao contro il Middlesbrough: in Premier, invece, l'1-0 al Fulham vale il terzo successo consecutivo, fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. E a regalare il successo a Pochettino è uno dei peggiori dell'andata col Boro in coppa: Cole Palmer, che decide nel recupero del primo tempo con un calcio di rigore provocato da Diop. I Blues, che rischiano in avvio con Petrovic che salva su Wilson, sfiorano invece il raddoppio ad inizio ripresa con il palo colpito di testa da Sterling, poi è ancora il portiere dei Blues ad evitare l'1-1 fermando Raul Jimenez. L'ultima occasione per i padroni di casa è il tentativo di Gallagher che finisce di poco a lato, ma nel recupero tutta Stamford Bridge trema quando De Cordova-Reid conclude trovando tuttavia ancora l'opposizione di Petrovic. Con questa vittoria, il Chelsea sale a 31 punti e lancia la sfida al Liverpool, prossimo avversario ad Anfield, mentre il Fulham resta a 24, a +8 sul terzultimo posto in attesa degli impegni di Luton ed Everton.

