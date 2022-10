Premier League: l'Arsenal stende il Tottenham di Conte e allunga in vetta

INGHILTERRA

All'Emirates finisce 3-1 per i Gunners, momentaneamente a +4 sul City e sugli Spurs

© Getty Images L'Arsenal inaugura il turno di Premier League vincendo 3-1 il derby con il Tottenham. Lo scontro diretto in vetta va ai Gunners, che si portano a +4 proprio sugli Spurs e momentaneamente sul City. Partey apre i conti al 20', ma la formazione di Conte pareggia con il rigore di Kane (31'): i gol di Gabriel Jesus (49') e Xhaka (67'), intervallati dall'espulsione tra gli ospiti di Emerson Royal (62') regalano tre punti pesantissimi ad Arteta.

ARSENAL-TOTTENHAM 3-1

L'Arsenal si conferma capolista della Premier League vincendo 3-1 il derby londinese con il Tottenham, evitando il sorpasso degli Spurs e anzi portandosi a +4 sugli uomini di Conte. All'Emirates, va in scena una partita quasi perfetta per i Gunners: al 20', è già 1-0 per la formazione di Arteta, con Partey che riceve al limite da White e con un destro a giro mette il pallone sotto l'incrocio battendo Lloris. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, però, gli ospiti pareggiano: Gabriel stende Richarlison in area e Kane, dal dischetto, batte Ramsdale firmando l'1-1. Il match si decide allora nella ripresa: al 49', Saka conclude, Lloris non trattiene poi si ostacola con Romero e favorisce Gabriel Jesus, che da pochi passi insacca. Al 62', la partita cambia definitivamente: Emerson Royal interviene con il piede a martello sulla caviglia di Martinelli e si fa espellere, lasciando gli Spurs in dieci. Cinque minuti dopo, arriva il 3-1 che chiude i giochi: Martinelli penetra in area e favorisce l'inserimento di Xhaka, che di sinistro insacca. Il resto è pura accademia per l'Arsenal di Arteta, in vetta con 21 punti sui 24 a disposizione e a +4 sul Tottenham di Conte, al primo ko in campionato.