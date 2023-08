Premier League: l'Arsenal soffre, ma vince. È aggancio a Brighton e Man City

inghilterra

La complicata sfida contro il Crystal Palace viene risolta da Ødegaard, che trasforma il rigore dell'1-0. Nel finale, i Gunners devono resistere dopo il rosso a Tomiyasu

Soffre più del previsto l'Arsenal, ma fa due su due in Premier League, sconfiggendo 1-0 il Crystal Palace grazie al rigore di Ødegaard al 54'. Dominano i Gunners in avvio, costruendo il loro gioco sulla fascia sinistra con un ispiratissimo Bukayo Saka. Le prime chances arrivano dopo la metà del primo tempo, con Nketiah scatenato: prima costringe Johnstone alla parata e poi, intorno alla mezz'ora, lo scavalca con un pallonetto e centra la traversa. Al 42', ecco un'altra chance per i Gunners con Ødegaard, ma il portiere alza sopra la traversa e protegge lo 0-0 al riposo per la formazione di Roy Hodgson. Il copione non cambia nel secondo tempo, con le estemporanee folate di Jordan Ayew a fare da contraltare al dominio territoriale dell'Arsenal. La meritata rete, per Arteta, arriva al 54' su rigore: se lo guadagna Nketiah, venendo affossato da Johnstone, e lo trasforma Ødegaard con grande freddezza. La gara sembra in ghiaccio per i Gunners, che però al 67' restano in dieci uomini a causa del doppio giallo (in otto minuti) comminato a un nervoso Tomiyasu. Arteta si copre togliendo Nketiah e inserendo Jorginho, ma il suo Arsenal va in apnea con l'inferiorità numerica. Tutto il Crystal Palace si riversa nella metà campo avversaria e aggredisce i rivali, che rischiano di subire il pari-beffa. Dopo qualche minuto di smarrimento, i Gunners si chiudono con la difesa a cinque e l'ingresso di Kiwior, proteggendo il risultato e rischiando solo al 95' sul tiro (alto) di Mitchell. Vincono 1-0 con merito i ragazzi di Arteta, che agganciano la vetta della Premier League: in testa a punteggio pieno Arsenal, Brighton e Manchester City.