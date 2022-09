Premier, Klopp stronca Boehly: "All Star Game? Non siamo in Usa"

PREMIER

Il manager del Liverpool al patron del Chelsea: "Vuole portare gli Harlem Globetrotters? Trovi una data e mi chiami"

© Getty Images Jurgen Klopp risponde con la consueta ironia a una domanda dopo la vittoria contro l'Ajax sulla proposta del nuovo patron del Chelsea Todd Boehly di organizzare un All Star Game tra le squadre del Sud e del Nord della Premier e di introdurre i playout tra le ultime 4 della classifica. "Non ha aspettato molto! Oh fantastico, quando trova una data, può chiamarmi - ha spiegato il manager del Liverpool -. Dimentica che nei grandi sport in America questi giocatori hanno 4 mesi di pausa e sono abbastanza felici di poter fare un po' di sport in queste pause. È completamente diverso nel calcio. Cosa posso dire? Vuole portare anche gli Harlem Globetrotters e farli giocare contro una squadra di football?".

Riflettendo un po' più sul concetto, l'allenatore tedesco ha aggiunto: "Sono sorpreso dalla domanda, quindi per favore non giudicare troppo le mie risposte. Forse a un certo punto può spiegarmelo e trovare una data adeguata. Non sono sicuro che la gente voglia vederlo. Immagina i giocatori dello United, del Liverpool e dell'Everton tutti insieme in una squadra".

