Champions League: Bayern e Liverpool battono Barcellona e Ajax

CHAMPIONS LEAGUE

I tedeschi superano 2-0 i blaugrana nel girone dell'Inter, i Reds stendono gli olandesi all'89' con Matip e raggiungono il Napoli

© Getty Images Nella seconda giornata di Champions League, il Bayern Monaco regola 2-0 il Barcellona con Hernandez (50') e Sané (54') e guida saldamente il girone dell'Inter con 6 punti. Soffre il Liverpool (gruppo del Napoli), che stende l'Ajax 2-1 solo all'89' grazie a un colpo di testa di Matip. Cadono Conte e Simeone: Tottenham e Atletico perdono 2-0 contro Sporting e Bayer Leverkusen. Un super Bruges travolge 4-0 il Porto, mentre l'Eintracht passa 1-0 a Marsiglia.

GRUPPO D

Se contro il Marsiglia il finale aveva sorriso al Tottenham di Antonio Conte, a Lisbona succede l'esatto contrario: gli Spurs, sullo 0-0 fino all'89', perdono 2-0 in casa dello Sporting, ora primo a punteggio pieno nel gruppo D. All'Estádio José Alvalade, il protagonista del primo tempo è Richarlison: il match winner della sfida contro i francesi ci prova più volte, ma viene prima murato da Adan, poi segna ma in netta posizione di fuorigioco. I portoghesi, invece, sono tutti nella conclusione ravvicinata di Edwards nel recupero, salvata però con un miracolo da Lloris. L'equilibrio persiste anche nella ripresa, ma nel finale ecco l'uno-due che fa sorridere i padroni di casa: Paulinho svetta di testa su calcio d'angolo e firma l'1-0 al 90', mentre tre minuti dopo è Arthur Gomes, appena entrato, a chiudere i giochi con uno splendido slalom in contropiede. Lo Sporting sorride e sale al primo posto in solitaria, con 6 punti, zero gol subiti e +5 di differenza reti. A quota 3, invece, resta il Tottenham di Antonio Conte.