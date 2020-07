Premier: gol fantasma, il Bournemouth valuta una causa a Hawk-Eye

Il direttivo del Bournemouth si riunirà alla fine di questa settimana per discutere la possibilità di inoltrare una richiesta di risarcimento danni a Hawk-Eye, azienda che fornisce la goal-line technology in Premier League. Le Cherries, retrocesse dopo cinque stagioni, pagano a carissimo prezzo la mancata assegnazione di un gol allo Sheffield United contro l’Aston Villa (match finito 0-0), nonostante il pallone avesse superato la linea di porta, a causa del mancato funzionamento del sistema di rilevazione. Domenica scorsa, senza quel punto, i Villans sarebbero retrocessi per differenza reti, mentre il Bournemouth si sarebbe salvato.