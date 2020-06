Premier League, Goal-line Technology in tilt in Aston Villa-Sheffield

CLAMOROSO IN PREMIER

La Goal-line Technology tradisce nella prima partita di Premier League dopo tre mesi di stop. L'incredibile episodio è avvenuto poco prima dell'intervallo della sfida tra Aston Villa e Sheffield United: il portiere dei padroni di casa, Orjan Nyland, agguanta il pallone su una punizione di Norwood, ma arretra troppo e se lo trascina oltre la linea. Le immagini non lasciano dubbi: la palla è entrata completamente. L'arbitro Oliver, tuttavia, non concede il gol, probabilmente a causa di un problema tecnico. Inutili le proteste degli ospiti. Secondo le prime ricostruzioni dei media inglesi, l'orologio del direttore di gara avrebbe notificato la rete solamente durante l'intervallo. Poco dopo la fine del match, tuttavia, è arrivato un comunicato di Hawk-Eye Innovations, la società che gestisce il sistema di Goal-line Technology: "Il portiere, il difensore e la traversa occludevano le telecamere, non era mai successo in 9000 partite. Chiediamo scusa alla Premier League e allo Sheffield".

IL COMUNICATO DI HAWK-EYE INNOVATIONS

"Durante il primo tempo di Aston Villa-Sheffield United si è verificato un incidente con la Goal-line Technology, in cui il pallone è stato portato oltre la linea dal portiere dell'Aston Villa, il numero 25 Nyland. Gli arbitri non hanno ricevuto un segnale né dall'orologio né dall'auricolare. Le sette telecamere presenti intorno alla porta erano significativamente coperte dal portiere, dal difensore e dalla traversa. Un tale livello di occlusione non si era mai verificato in oltre 9000 partite in cui il nostro sistema è stato operativo. Il sistema era stato testato prima dell'inizio dell'incontro e confermato funzionante dai direttori di gara, rimanendo sempre funzionante per tutta la partita. Hawk-Eye si scusa senza riserve con la Premier League, con lo Sheffield United e con tutti coloro che sono rimasti colpiti da questo incidente".