Premier, giro di vite su Abramovich: "Sollevato dalla carica di direttore"

CHELSEA

La decisione del Board in relazione alle nuove sanzioni imposte dal governo inglese non incide però sulla possibilità per la squadra di allenarsi e giocare

L'Inghilterra vara un nuovo giro di vite contro gli oligarchi russi in relazione alla guerra in Ucraina e la Premier League va di pari passo stringendo il cerchio attorno a Roman Abramovich. Il proprietario dei Blues è stato infatti sollevato ufficialmente dall'incarico di direttore del club. "A seguito delle sanzioni imposte dal governo inglese, il Board della Premier League ha inibito Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea - si legge nel comunicato della Lega -. La decisione del Cda non incide sulla possibilità per la squadra di allenarsi e disputare le gare in programma come previsto dalla licenza rilasciata dal governo con validità fino al 31 maggio 2022". Getty Images

Ma non è tutto qui. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, nelle ultime ore Abramovich avrebbe inoltre raggiunto un accordo con il governo inglese per cedere il club dopo lo stop imposto dalle autorità nei giorni scorsi. L'esecutivo avrebbe imposto al magnate russo un ultimatum di dieci giorni per vendere la società. Decisione che avrebbe autorizzato The Rain Group, la banca americana che si occupa della cessione del Chelsea, a riattivare i contatti per portare a termine l'operazione. Al momento ci sarebbero infatti alcuni imprenditori interessati al clubm tra cui anche il multimiliardario Nick Candy.