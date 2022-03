Chelsea, Lukaku vuole essere liberato e chiama l'Inter: è pronto a ridursi l'ingaggio

IL RITORNO

L'attaccante vuole già lasciare Londra, a maggior ragione ora dopo il caos Abramovich

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter, a maggior ragione ora dopo il caos Abramovich. Al Chelsea il belga ha faticato ad ambientarsi e con Tuchel ha praticamente rotto due mesi fa, dopo tante panchine, quando è uscito allo scoperto dicendosi pentito di aver lasciato i nerazzurri. Adesso la situazione è peggiorata con l'oligarca russo costretto a lasciare e il club sotto gestione del governo inglese. Così il belga ha richiamato la dirigenza interista per cercare di trovare una soluzione. Getty Images

Soluzione non facile da trovare perché al momento il Chelsea non può neanche vendere i suoi giocatori. Quindi in questi mesi il governo inglese dovrà trovare un acquirente per il club e poi potrà iniziare la trattativa per riportare Big Rom a Milano. Affare che, a questo punto, si potrebbe fare solo in prestito. Altra condizione necessaria per rivederlo a San Siro, ma questo aspetto è ancora molto prematuro. Intanto Lukaku ha fatto sapere che è pronto a ridursi l'ingaggio di parecchio per tornare dove ha fatto la storia: dai 12,5 milioni di euro a stagione attuali ad almeno 7,5, stipendio in linea con i parametri dell'Inter. Al momento c'è la volontà del giocatore di tornare e Marotta resta in attesa di capire lo sviluppo della situazione a Londra.