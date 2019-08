Preliminari Champions League: Huntelaar tiene a galla l'Ajax, impresa Qarabag

SEMIFINALI ANDATA

L'Ajax trema a Salonicco, ma poi trova un 2-2 preziosissimo sul campo del Paok in ottica passaggio del terzo turno preliminare di Champions League. Ziyech segna su punizione al 10', Akpom e Leo Matos ribaltano il risultato, chiude al 57' una zampata della vecchia volpe Huntelaar. Il Bruges batte la Dinamo Kiev (1-0), Stella Rossa e Copenhagen fanno 1-1, esattamente come Dinamo Zagabria e Ferencvaros. Impresa Qarabag: 2-1 sul campo dell'Apoel.

L'Ajax trema in Grecia, ma poi porta a casa un pareggio che sta forse anche stretto ai ragazzi di Ten Hag che in ogni caso vedono più vicino il passaggio del turno: in casa di un coriaceo Paok Salonicco finisce 2-2. I Lancieri si portano in vantaggio al 10' grazie a una punizione di Hakim Ziyech da posizione molto defilata, con il portiere Paschalakis che si lascia ingannare dalla mancata deviazione di Martinez e Veltman a centro area. I biancorossi di Amsterdam però subiscono poi il poderoso ritorno dei padroni di casa: al 32' l'olandese Biseswar guida la ripartenza del Paok e apre sulla sinistra per Giannoulis, l'appoggio al centro per Akpom è perfetto e i greci pareggiano. E non si accontentano, dato che al 39' si portano addirittura in vantaggio grazie al colpo di testa di Leo Matos, ottimamente trovato su calcio di punizione dal solito Biseswar. Nella ripresa l'Ajax cerca con grande convinzione il pareggio e lo trova grazie alla vecchia volpe Huntelaar, che al 57' sfrutta un alleggerimento folle di Varela in area e piazza la zampata del 2-2. Che sarà anche il punteggio finale, nonostante il forcing finale degli olandesi, che comunque hanno quantomeno evitato una sconfitta che sarebbe stata davvero beffarda.

Chi ottiene una fondamentale vittoria casalinga è il Bruges, che batte per 1-0 la Dinamo Kiev: decisivo il rigore di Vanaken al 37'. Nel primo tempo le parate di Boyko permettono agli ucraini di non subire un ko più sonoro, mentre nella ripresa sono i belgi a tremare quando una conclusione di Gerson Rodrigues viene salvata sulla linea. La vittoria con il medesimo punteggio sfugge invece negli ultimi minuti alla Stella Rossa, che a Belgrado viene costretta all'1-1 dal Copenhagen: al 44' Pavkov porta in vantaggio i serbi con un delizioso pallonetto dalla media distanza, all'84' Biel costringe al fallo in area Jovancic e dal dischetto Wind trasforma il rigore che ne consegue. Anche la Dinamo Zagabria raccoglie un 1-1 casalingo, contro gli ungheresi del Ferencvaros: vantaggio croato al 7' con la prodezza di Olmo (penetrazione in area, tunnel e sinistro imparabile), pareggio al 60' di Siger in tap-in, dopo una paratissima di Livakovic. Una bella impresa in trasferta è invece quella del Qarabag, vecchia conoscenza delle italiane in Europa: gli azeri vincono infatti 2-1 a Nicosia, battendo i padroni di casa dell'Apoel: le reti arrivano tutte nel secondo tempo, al 54' grazie a una ripartenza concretizzata da Emreli e al 69' con un colpo a porta vuota di Gueye dopo dribbling irresistibile di Zoubir. Al 95' Merkis trova di testa il gol che tiene i ciprioti aggrappati alla qualificazione.