Portogallo: Cristiano Ronaldo sospeso ufficialmente in via provvisoria, aperto provvedimento disciplinare

Cristiano Ronaldo aveva preso la decisione di abbandonare il ritiro del Portogallo in seguito alle parole in conferenza stampa del ct Jorge Jesus, che aveva di fatto annunciato una nuova panchina per il cinque volte pallone d'oro contro la Danimarca dopo quella contro la Norvegia. Jorge Jesus e il presidente federale Pedro Proença avevano provato a convincerlo a non lasciare Copenaghen prima di salire sull'aereo, senza riuscirci. Successivamente Ronaldo aveva spiegato la sua decisione con un lungo post sui social: "Jorge Jesus si è rimangiato la parola data. Io chiedo scusa per essermene andato, accetto le conseguenze del mio gesto e sono disponibile a tornare dopo la squalifica". Dal canto suo Jesus è stato irremovibile. "Vado in Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere."