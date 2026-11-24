Wesley Sneijder conosce bene Tijjani Noslin perché i due hanno lavorato insieme all'inizio della carriera del centravanti olandese e nel podcast olandese 'Wes & Raf', l'ex numero dieci dell'Inter del Triplete ha fatto alcune rivelazioni extra campo sul giocatore che sta trascinando la Lazio di Gattuso in vetta alla classifica: "Prima che arrivasse al DHSC (nel 2020 al DHSC Utrecht), tutti lo consideravano un ragazzo molto difficile. Era un buon giocatore, ma molto complicato, mai puntuale... mi sono seduto a parlare con lui e abbiamo stabilito alcuni accordi. Solo dopo qualche allenamento ho capito che aveva tutte le carte in regola per diventare un professionista", ha detto Sneijder. "Aveva un potenziale enorme, abbiamo iniziato a lavorare insieme e gli ho detto: 'Non prendermi in giro; se non lo fai, ti porto in Eredivisie'. Lui diceva che era impossibile, ma invece ci sono riuscito. Ho mantenuto la promessa, è un dato di fatto. E se continua così, perché non può essere convocato con l'Olanda?