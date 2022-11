Piqué, addio con espulsione e insulti all'arbitro: "Una fottuta vergogna"

BARCELLONA

Il difensore del Barcellona contro Gil Manzano: "Sei l'arbitro che ci ha fregato di più"

Barcellona, Piqué si ritira: in lacrime al Camp Nou



























































© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La carriera di Gerard Piqué termina con una espulsione dalla panchina al 45' di Osasuna-Barcellona. Il difensore catalano ha duramente attacco l'arbitro Gil Manzano nel tunnel che porta agli spogliatoi. "Hai visto che corner (in riferimento alla decisione di concedere l'angolo precedente alla rete dei padroni di casa, ndr) ci hai fischiato contro? - le frasi oltraggiose di Piqué riportate nel referto arbitrale - Sei l'arbitro che ci ha fregato di più. E una fottuta vergogna, brutto figlio di put....".

Piqué si è lamentato in maniera eccessiva per l'espulsione del compagno Lewandowski, accusando Gil Manzano di essere stato troppo severo nell'occasione con il suo doppio giallo. Come se non bastasse poi ha puntato il dito anche sull'azione che ha portato al gol degli ospiti, convalidato nonostante un contatto falloso precedente su Marcos Alonso e dopo un corner molto dubbio.

E' stato lo stesso Gil Manzano, nel suo referto post-partita, a spiegare nel dettaglio la diatriba con Piqué. "Hai visto che corner ci hai fischiato contro? - si legge - Una volta che il Delegato di Club è stato informato dell'espulsione di tale giocatore, ha continuato a ripetere le stesse espressioni descritte nella sezione Espulsioni, ed è stato accompagnato nel suo spogliatoio dal personale del suo club, mentre si rivolgeva a me nei seguenti termini: 'È una fottuta vergogna, brutto figlio di put....". Per il difensore spagnolo si tratta dell'11a espulsione in carriera con il Barcellona, un record. Davvero un brutto modo per chiudere una carriera gloriosa e vincente.

