Liga, impresa del Barcellona: in dieci rimonta l'Osasuna

SPAGNA

Garcia segna e Lewandowski si fa espellere, ma Pedri e Rafinha firmano il 2-1 per gli uomini di Xavi: Real a -5. Piqué espulso dalla panchina

© Getty Images Impresa del Barcellona, che nel turno infrasettimanale di Liga batte 2-1 in inferiorità numerica e in rimonta l'Osasuna. Catalani sotto già al 6' dopo il gol su calcio d'angolo di Garcia, poi Lewandowski si fa espellere al 31' e lascia i blaugrana in dieci. A firmare la rimonta della formazione di Xavi ci pensano allora Pedri con un destro in area (48') e il pallonetto di testa di Raphinha (85'): Real Madrid momentaneamente a -5.

OSASUNA-BARCELLONA 1-2

Vittoria dal peso incalcolabile del Barcellona, che in dieci e sotto di un gol batte 2-1 in rimonta l'Osasuna, che dal sogno del terzo posto si ritrova al sesto a quota 23. Lo 0-0 dura appena 6 minuti, poi salgono in cattedra due dei Garcia in campo: angolo di Ruben e colpo di testa di David che batte ter Stegen, con il Barcellona che torna a subire gol dopo quattro partite. All'esatto scoccare della mezz'ora di gioco, ecco che cambia ulteriormente la partita: Lewandowski, già ammonito, si lancia su David Garcia, rimedia il secondo giallo e lascia gli uomini di Xavi in dieci. Nonostante l'inferiorità numerica, i catalani sembrano pareggiare ma la zampata di Ferran Torres viene annullata per fuorigioco dell'ex City. L'1-1 arriva comunque al 48' grazie a Pedri, che raccoglie il pallone in area dopo la chiusura di David Garcia e pareggia i conti. Dopo la parata di ter Stegen su Moi Gomez, ecco l'episodio che ribalta completamente il match: lancio millimetrico di de Jong per Raphinha, Aitor Fernandez esce a metà e il brasiliano, da poco entrato al posto di Dembélé, lo beffa con un docile pallonetto di testa all'85'. Nel finale, il Barcellona resiste e vince 2-1: quinta vittoria di fila e Real a -5, in attesa dell'impegno degli uomini di Ancelotti del Bernabeu con il Cadice.

ATHLETIC BILBAO-VALLADOLID 3-0

Non sbaglia l'Athletic Bilbao, che batte 3-0 il Valladolid ed entra nel gruppo di squadre a 24 punti in attesa dei match di Atletico e Betis. I baschi devono ringraziare Gorka Guruzeta, che con due gol al 19' e al 51' indirizzano la gara. Al 78', invece, ecco il tris di Vivian, che chiude definitivamente i giochi. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la formazione di Valverde, mentre il Valladolid resta a quota 17 a metà classifica, a +6 sulla zona retrocessione.

ELCHE-GIRONA 1-2

Vittoria in rimonta per il Girona, che si impone 2-1 in casa dell'Elche, sempre più ultimo con appena 4 punti e ancora senza vittorie dopo 14 giornate. Eppure, l'ex Fiorentina e Sassuolo Lirola porta in vantaggio i padroni di casa al 16', ma prima dell'intervallo è già 1-1 grazie a Martin (39'). IL match si decide a metà ripresa, con Castellanos che completa il ribaltone da parte della formazione di Michel. Con questa vittoria, il Girona sale a quota 16 punti agganciando momentaneamente Valencia e Maiorca e allontanandosi dalla zona retrocessione. Solo Cremonese ed Elche non hanno ancora vinto una partita nei cinque principali campionati d'Europa.