LA TRAGEDIA

Perù, calca fatale allo stadio di Lima: un morto e diversi feriti

Finisce in tragedia il raduno dei tifosi dell'Alianza Lima

04 Apr 2026 - 16:18
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Almeno una persona è morta e 47 sono rimaste ferite allo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata fatale. Lo riporta l'agenzia spagnola Efe. Il bilancio è stato confermato dal ministro della Salute del Perù, Juan Carlos Velasco. Inizialmente, si era parlato del crollo di una parete della tribuna sud dello stadio, noto come Matute. Una notizia poi smentita dai vigili del fuoco, secondo cui la struttura dello stadio è in buone condizioni e che non è crollata alcuna parete. Secondo quanto riferito dal ministro Velasco, i tifosi della squadra di Lima si sono "spinti l'uno contro l'altro" durante il raduno, fino a provocare "un esito fatale". I tifosi avevano organizzato un "banderazo", un raduno festoso e di massa per sostenere la loro squadra alla vigilia della partita.

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