Pelé rassicura tutti: "In ospedale per la mia visita mensile"

Pelé ha voluto rassicurare tutti Dopo un paio di giorni di apprensione per la sua salute. Il leggendario campione brasiliano si è fatto sentire dall'ospedale di San Paolo, dove si trova ricoverato per alcuni controlli di routine, rispondendo a un messaggio elettronico di pronta guarigione apparso in Qatar in occasione dei Mondiali. "Amici, sono in ospedale per la mia visita mensile. E' sempre bello ricevere dei bei messaggi come questo. Grazie al Qatar per questo tributo e a tutti quelli che mi mandano buone vibrazioni", ha scritto sui suoi canali social.