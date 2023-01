Funerale Pelé, oggi l'ultimo saluto della famiglia con rito privato

addio o rei

Dopo 24 ore di veglia funebre, la salma di O Rei sotto la casa della mamma prima della sepoltura al Memorial Necropole Ecumenica

© Getty Images La veglia funebre di 24 ore si è conclusa, il Brasile ha potuto vedere per un'ultima volta il suo eroe Pelé mentre oggi tocca ai familiari salutarlo nel funerale che si svolgerà con rito privato e a cui parteciperanno anche alcune leggende della nazionale verdeoro come Jairzinho, Rivelino e Gerson. La salma di O Rei è partita dallo stadio Urbano Caldeira (ma chiamato da tutti Vila Belmiro), per passare in processione accanto alla spiaggia di Santos, poi sotto la casa di mamma Celeste Arantes e infine dirigersi al Memorial Necropole Ecumenica, dove Pelé sarà sepolto.

Era stata la stessa leggenda brasiliana, scomparsa lo scorso 29 dicembre a 82 anni, a scegliere il suo ultimo luogo: "Mi piace la struttura, com'è organizzata e com'è pulita. Un luogo che trasmette pace e tranquillità spirituale, le persone in visita non si sentono depresse, non sembra neppure un cimitero". Pelé aveva chiesto anche di far svolgere la veglia funebre a Vila Belmiro.

ANCHE LULA ALLA VEGLIA FUNEBRE

Tra gli ultimi a partecipare alla veglia funebre, il neo eletto Luiz Inacio Lula da Silva. Il presidente del Brasile, che si è insediato il primo gennaio, è giunto a Santos in elicottero e si è recato sul campo di calcio del Santos per dare l'addio al campione, il cui feretro è stato posto nel cerchio di centrocampo.