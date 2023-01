Pelé, oggi la veglia funebre: il Brasile saluta il suo eroe

Il Brasile saluta Pelè: oggi a Santos, allo stadio Urbano Caldeira (ma chiamato da tutti Vila Belmiro), la veglia funebre per O Rei, scomparso lo scorso 29 dicembre a 82 anni. La cerimonia inizierà alle 10 locali (le 14 in Italia) nel posto che la stessa leggenda verdeoro aveva indicato come la preferita per l'ultimo saluto da parte dei suoi tifosi. Si attendono lunghe code per tutte le 24 ore nelle quali l’impianto resterà aperto.