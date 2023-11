Paura per Villas Boas: casa vandalizzata, aggredito il custode

© Abola.pt

"Policia e hospital". Prima pagina, quella del quotidiano sportivo portoghese A Bola, tutta dedicata all'aggressione subita da André Villas-Boas, ex tecnico del Porto e tra i candidati alla presidente dei Dragoes. La casa del tecnico portoghese, che ha un'esperienza anche in Italia nell'Inter come assistente di Josè Mourinho dal 2008 al 2009, infatti è stata vandalizzata per la seconda volta nel giro di un mese e il custode 64enne del condominio in cui vive è stato anche aggredito fisicamente ed è stato necessario portarlo in ospedale.