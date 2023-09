Lautaro Martinez, furto nel ristorante della moglie: quattro ladri, spariti mille euro

NEL CENTRO DI MILANO

Disavventura per il bomber dell'Inter: la Polizia ha utilizzato le telecamere per ricostruire l'accaduto

Brutto inizio di settimana per Lautaro Martinez e la compagna Agustina Gandolfo. Dei ladri infatti, hanno fatto irruzione nel ristorante 'Coraje' di proprietà della coppia nel pieno centro di Milano. Il bottino? Circa mille euro, che sarebbero spariti dalla cassa del locale a seguito del furto andato in scena, presumibilmente, nella tarda serata o nella notte di domenica. Ad accorgersene i dipendenti nella mattinata di lunedì, i quali hanno trovato una porta secondaria forzata.

Sull'accaduto sta indagando la Polizia: dalle prime ricostruzioni, secondo quanto evidenziato dalle immagini visionate con l'ausilio delle telecamere, sembra che a far irruzioni siano stati quattro uomini incappucciati. Ricordiamo che Coraje, situato in quel di Brera, ambita e ricca zona del capoluogo meneghino, è stato inaugurato poco più di un anno ed è intestato proprio alla moglie di Lautaro, che nel weekend ha festeggiato insieme al dieci nerazzurro, la quinta vittoria stagionale dell'Inter in un derby col Milan.

