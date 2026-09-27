IL BOLLETTINO

Come sta Osvaldo? La famiglia rassicura: "Lucido e non sedato", ma resta in terapia intensiva

L'ex attaccante è stato ricoverato d'urgenza per un'infezione polmonare. Ancora non si conoscono le cause: attesa per i risultati della biopsia 

27 Set 2026 - 12:40
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Arrivano buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo: l'ex calciatore è lucido e non è sedato, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale municipale di Llavallol, dove è stato trasferito a causa di un’infezione polmonare. L’ex calciatore rimarrà sotto osservazione fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia effettuata sui campioni prelevati dalla pleura (una sottile membrana sierosa che riveste i polmoni e l'interno della cavità toracica).

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Osvaldo, 40 anni, è stato ricoverato giovedì sera dopo aver accusato per diversi giorni quelli che aveva descritto ai familiari come i sintomi di un forte raffreddore. Gli accertamenti hanno però evidenziato un versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, rendendo necessario un intervento chirurgico. Durante la stessa procedura, i medici hanno prelevato alcuni campioni da sottoporre a biopsia. Gli esiti degli esami saranno determinanti per stabilire quale terapia adottare e decidere se l’ex attaccante potrà essere trasferito in un reparto ordinario oppure dovrà continuare a rimanere in terapia intensiva.

La famiglia: "È lucido e sta bene"

 "Sta bene ed è lucido", ha fatto sapere la famiglia di Osvaldo al quotidiano argentino Clarín. Restano tuttavia alcuni interrogativi sulla sua condizione: la causa dell’infezione non è stata ancora individuata e, di conseguenza, non è stata formulata una diagnosi definitiva. L’unica certezza, secondo i familiari, è che "l’hanno presa in tempo".

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