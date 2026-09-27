Come sta Osvaldo? La famiglia rassicura: "Lucido e non sedato", ma resta in terapia intensiva

Osvaldo, 40 anni, è stato ricoverato giovedì sera dopo aver accusato per diversi giorni quelli che aveva descritto ai familiari come i sintomi di un forte raffreddore. Gli accertamenti hanno però evidenziato un versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, rendendo necessario un intervento chirurgico. Durante la stessa procedura, i medici hanno prelevato alcuni campioni da sottoporre a biopsia. Gli esiti degli esami saranno determinanti per stabilire quale terapia adottare e decidere se l’ex attaccante potrà essere trasferito in un reparto ordinario oppure dovrà continuare a rimanere in terapia intensiva.