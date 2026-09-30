Troppi gol subiti dall'Inter, Akanji non ne fa un dramma: "Riusciamo sempre a ribaltare"

30 Set 2026 - 13:44
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Akanji © Getty Images

Akanji © Getty Images

Il primo spezzone stagionale non ha mostrato una difesa interista granitica. Dieci gol subiti in sei uscite sono dati allarmanti. Ma Manuel Akanji, anch'egli non brillante in questa partenza, non sembra essere preoccupato. Dopo settimane, il centrale ha chiuso con un clean sheet una partita, ma non con l'Inter. La sua Svizzera ha espugnato Glasgow, passeggiando sulla Scozia battuta 3-0. Porta inviolata, contrariamente al rendimento nerazzurro. Interpellato proprio su questa "anomalia" rispetto al recente periodo, Akanji ha risposto con nonchalance: "Di solito però riusciamo a ribaltare le partite, ed è una cosa positiva". "Però sono contento quando non riesco a subire gol" - ha ammesso - "l'obiettivo di un difensore è quello di prendere meno reti possibile. Va detto che all'Inter abbiamo un gioco diverso, più offensivo". 

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