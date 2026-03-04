Neymar scrive a Rodrygo dopo il grave infortunio: "Sono qui per te, mio erede"

04 Mar 2026 - 13:24
La notizia del brutto infortunio subito da Rodygo ha fatto grande scalpore in Brasile. La Selecao di Carlo Ancelotti infatti dovrà fare a meno di una delle sue stelle: l'esterno del Real si è rotto il crociato e il menisco laterale della gamba destra, impossibile recuperare in tempo per il Mondiale. Un brutto colpo per il ragazzo che sicuramente sarebbe stato tra i protagonisti della rassegna.

La lettera di Rodrygo

 E a consolare Rodrygo ci ha pensato un'altra stella del calcio brasiliano: Neymar. O Ney, che di gravi infortuni in carriera ne ha dovuti affrontare moltissimi, ha pubblicato sulle sue pagine social una lunga lettera per il connazionale: "Oggi è uno dei giorni più tristi per me. Quando ho saputo dell’infortunio, mi è passato un film davanti agli occhi. Tutta la sofferenza, tutta l’angoscia e la paura di vivere di nuovo questo infortunio!", scrive l'ex Barca, che poi si rivolge direttamente a Rodrygo: "Il mio numero 10, il mio ragazzo, il mio erede (come ti chiamo io), ti chiedo solo una cosa… prenditi cura della tua testa. Ora è il momento di avere accanto a te tutte le persone che ti vogliono bene. E come hai detto tu, non meritavi di passare proprio adesso attraverso tutto questo… ma chi siamo noi per dubitare dei piani di Dio" Poi infine il messaggio di incoraggiamento: "Fratellino… FORZA, sono sicuro che tornerai volando. Ti amo così come tu mi hai sostenuto, io sarò qui per te!!"

La risposta di Rodrygo non si è fatta attendere: "Grazie, mio idolo! È molto difficile ma Dio sa ogni cosa. Sarò da fuori a fare il tifo per voi, come sempre! Ti amo".  

