Torino, Cairo: "Contento per impatto D'Aversa, ma pensare a lavorare"

"Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup e del Torino calcio, a margine del rinnovo della partnership con Banca Mediolanum per la maglia azzurra del Giro d'Italia per i prossimi tre anni, a proposito dell'impatto positivo del tecnico Roberto D'Aversa con la vittoria contro la Lazio.