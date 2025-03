Newcastle, Carabao Cup primo trofeo dell'era PIF: trionfo costato quasi un miliardo di euro

A 70 dall'ultimo trionfo, la FA Cup del 1955, il Newcastle ha battuto il Liverpool nella finale di Carabao Cup ed è tornato ad alzare un trofeo, il primo targato PIF. Per raggiungere questo storico traguardo, il fondo sovrano saudita però ha dovuto investire pesantemente nella società. Secondo quanto riporta Calcio & Finanza, in totale per rinforzare i Magpies è stato speso circa un miliardo di euro. Una cifre esorbitante, considerato che il club è stato comprato soltanto nell'ottobre 2021 e che dunque l'investimento monstre versato nelle casse del club è stato effettuato in meno di quattro anni.