Il Newcastle fa la storia: batte 2-1 il Liverpool e vince la Carabao Cup

Clamoroso a Wembley: il Newcastle batte 2-1 il Liverpool primo in Premier League e conquista la prima Coppa di Lega della sua storia. I Magpies si aggiudicano la finalissima grazie al colpo di testa di Burn (45') e alla zampata di Isak (52'), riconquistando un titolo inglese come non capitava dal 1955 (successo in FA Cup). Chiesa entra e segna al 94', ma non basta: dopo la Champions, sfuma un altro trofeo per la formazione di Slot.