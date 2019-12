Mourinho torna su Calciopoli: "C'è chi partì da -5, io sono partito da -12"

La vittoria contro il Brighton in rimonta ha dato nuova benzina alla risalita in classifica del Tottenham, ora quinto a -3 dal Chelsea e dalla zona Champions, ma Mourinho ha voluto mettere in chiaro le cose: quella che aspetta gli Spurs è un'impresa. Per farlo ha scelto un paragone scomodo: "In Italia dopo Calciopoli c'erano squadre che partirono con cinque o sei punti in meno, quella penalizzazione condizionò la loro classifica. Io al Tottenham sono partito da -12 e non è facile recuperare". Per il momento il gap si è accorciato fino al -3 attuale viste le difficoltà del Chelsea: "Resta comunque una quantità di punti enorme da recuperare, perché nella tua fase di recupero non puoi vincerle tutte e quelle davanti non le perdono tutte".