Morata, gol in Turchia e gesto a sorpresa: dedica speciale per Alice Campello

Alvaro Morata ha letteralmente voltato pagina. Dopo il ritorno con Alice Campello, il bomber ex Milan è andato a segno in Turchia con la maglia del Galatasaray dedicando la rete proprio alla madre dei suoi quattro figli. Subito dopo la rete al Boluspor nel suo primo match da titolare in terra turca, l'attaccante ha esultato mimando la A. Chiaro il riferimento alla Campello, dalla quale aveva annunciato la separazione il 12 agosto del 2024 dopo sette anni di matrimonio. Lo scorso 28 gennaio invece la decisione di riprovarci. "Molto orgogliosa" la risposta social della influencer che ha ripostato su Instagram il gesto di Morata nella gara di coppa.