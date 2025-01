Morata e Alice Campello sono tornati insieme: la foto su Instagram

Alice e Alvaro Morata hanno sempre negato che la causa della separazione fosse un tradimento o la presenza di terze persone: "Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene a causa delle nostre cose - aveva spiegato l'imprenditrice veneta per allontanare per l'ennesima volta le voci di 'corna' - E devi stare di nuovo bene, punto. Il mio obiettivo adesso non è tornare, ma stare bene. È la mia famiglia e lo sarà sempre". Ora la coppia, che in questi mesi si era riconciliata per amore dei figli (a dicembre Alice si è trasferita a Milano per far sì che i bambini potessero stare vicino al papà), ha deciso di riprovarci.