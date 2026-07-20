Mondiale 2030 a 64 squadre? Arriva l'annuncio della Conmebol

Una tempistica dell'annuncio praticamente perfetta, dato che pochi giorni fa il presidente della Fifa Gianni Infantino ha confermato che l'idea è in fase di discussione e che c'è grande apertura alla possibilità che ciò accada: "Tutti devono poter partecipare al Mondiale, non solo Europa o America Latina. Questo è certamente un tema che verrà esaminato e discusso in seno alle commissioni competenti dopo questo Mondiale", ha recentemente detto in un'intervista al media svizzero Bluewin.