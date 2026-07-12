Mondiali, Infantino insiste con l'allargamento a 64 squadre già nel 2030: "Ogni nazione deve poter sognare"

Il Mondiale 2030 prevede una formula inedita che toccherà tre continenti e sei nazioni, con Marocco, Portogallo e Spagna come organizzatori principali mentre Uruguay, Argentina e Paraguay dovrebbero invece ospitare soltanto un incontro a testa in concomitanza con il centenario del torneo. Un eventuale passaggio a 64 partecipanti modificherebbe lo scenario, consentendo ai tre Paesi sudamericani di ospitare un intero girone ciascuno compensando tra l'altro le severe norme di rotazione della Fifa, che escluderanno il Sudamerica dalle candidature fino al 2042.