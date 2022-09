Minuto di silenzio, inno e bandiere a mezz'asta: così la Premier omaggia la Regina Elisabetta

Dopo il rinvio della scorsa giornata per la morte della Regina Elisabetta II, la Premier League è pronta a tornare in campo nel weekend e ha dato indicazioni su come verrà omaggiata la defunta sovrana. "Tutte le partite della Premier League in programma tra venerdì 16 e domenica 18 settembre offriranno l'opportunità alla Lega, ai club e ai tifosi di riunirsi per rendere omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, onorando la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione e al mondo - si legge nel comunicato -. Ai fan verrà chiesto di osservare un minuto di silenzio, che sarà seguito dall'inno nazionale "God Save The King". Grandi schermi e pannelli perimetrali a LED mostreranno immagini di tributo a Sua Maestà e le bandiere degli impianti sventoleranno a mezz'asta. Quando l'orologio raggiungerà il 70° minuto, i tifosi saranno invitati ad applaudire ai 70 anni di regno della Regina".