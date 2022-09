Ufficiale, rinviata la giornata di Premier "per onorare la Regina e in segno di rispetto"

LA NOTA

La Gran Bretagna si ferma e così anche il calcio dopo la scomparsa di Elisabetta II

Morte regina Elisabetta, il cordoglio del mondo dello sport: "Tristezza e dolore"





































1 di 20 © Social SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social

© Social 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ora c'è l'ufficialità: rinviata la giornata di Premier League in programma il prossimo weekend "in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta II". A comunicarlo la stessa Premier attraverso un comunicato. "In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II - si legge nella nota - Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera".

"Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese - ha detto Richard Masters, amministratore delegato della Premier League - Come la nostra monarca più longeva, è stata un'ispirazione e lascia un'incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa". "Ulteriori aggiornamenti sulle partite della Premier League durante il periodo di lutto saranno forniti a tempo debito".

Non solo la massima divisione, ma anche tutti i campionati professionistici inglesi hanno deciso di non scendere in campo questo fine settimana, in segno di lutto per la morte della

SI FERMA ANCHE IL CALCIO SCOZZESE

Anche il calcio scozzese ha rinviato gli appuntamenti del weekend in segno di rispetto dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. Lo hanno deciso le leghe del calcio professionistico.