Arabia Saudita, il 1° febbraio Al Nassr-Inter Miami: ultimo atto della sfida Messi-Ronaldo

A RIYAD

Il club di MLS ha confermato le date del suo tour prestagionale: il match sarà preceduto da quello con l'Al Hilal dell'infortunato Neymar

È ufficiale: ci sarà un'ultima sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Si terrà a Riyad, in Arabia Saudita, il 1° febbraio 2024 e sarà parte del tour prestagionale dell'Inter Miami, che incontrerà prima l'Al Hilal dell'infortunato Neymar (nonché di ex Serie A come Koulibaly e Milinkovic-Savic), poi appunto l'Al Nassr di CR7. A darne conferma, dopo un'iniziale smentita risalente a novembre, è stato proprio il club di MLS, che ha annunciato le date delle due amichevoli.

Gli eterni rivali, 13 Palloni d'Oro in due, si erano sfidati l'ultima volta a gennaio, in un'amichevole tra il Psg della Pulce e una selezione di giocatori proprio di Al Hilal e Al Nassr. A spuntarla furono i parigini, finì 5-4 con un gol di Messi e due di Ronaldo. In partite ufficiali i due si sono affrontati ben 35 volte: 16 vittorie per l'argentino, 10 per il portoghese e 9 pareggi, con 21 gol siglati per il primo e 20 per il secondo. L'ultima sfida ufficiale? Barcellona-Juventus 0-3 nella fase a gironi della Champions League 2020/21 (doppietta su rigore di CR7). Ora c'è grande attesa per il prossimo incontro, che qualcuno ha già ribattezzato "The Last Dance".