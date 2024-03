Messi non gioca l'amichevole, tifosi di Hong Kong rimborsati

CHE BUFERA

L'argentino era rimasto in panchina per la delusione del pubblico: che ora avrà indietro il 50% di quanto speso a patto di non fare causa

I tifosi di Lionel Messi che non hanno potuto vedere il loro idolo giocare in una partita di esibizione a Hong Kong dopo che si era infortunato ed era rimasto in panchina riceveranno un rimborso del 50%, a condizione che rinuncino a qualsiasi reclamo legale: lo hanno annunciato gli organizzatori dell'evento. Impegnato con l'Inter Miami in una partita esibizione lo scorso 4 febbraio, l'argentino era rimasto in panchina provocando il disappunto degli appassionati accorsi allo stadio per vedere il loro idolo pagando fino a 4.800 dollari di Hong Kong (570 euro) per assistere alla partita.

Vedi anche Calcio Condannato il gesto offensivo di Cristiano Ronaldo: squalificato per una partita Pubblico che tra l'altro, non ha gradito l'atteggiamento di Messi che non si è nemmeno scusato. Il giocatore ha dovuto poi giustificarsi in seguito, assicurando che la sua assenza dal campo non era dovuta a "motivi politici" e ricordando i suoi "ottimi e stretti" rapporti con la Cina. Tatler Asia, che ha organizzato l'evento, ha affermato che coloro che richiedono rimborsi dovranno accettare determinate condizioni, tra cui di non perseguire "procedimenti dinanzi a qualsiasi corte di giustizia, tribunale o autorità di regolamentazione".