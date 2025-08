Passo falso del Bologna in amichevole contro la Vis Pesaro. La squadra di Italiano, infatti, ha perso 3-2 il match contro la compagine di Serie C allenata da Roberto Stellone. Per i felsinei in gol Pobega (che aveva regalato il vantaggio subito in apertura) e Bernardeschi (rete del pari al 32'). A mandare ko gli emiliani la rete di Stabile a 10' dalla fine.