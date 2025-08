Atletico Madrid, che gaffe durante la presentazione di Hancko e Pubill

La prima figuraccia ha visto protagonista il presidente dell'Atletico, Enrique Cerezo, che ha introdotto come da tradizione i nuovi arrivi e parlando di Pubill, che prima di sbarcare in Spagna era stato anche nel mirino del Milan, ha annunciato entusiasta che il giocatore aveva conquistato la medaglia d’oro ai... Giochi Paralimpici di Parigi 2024 (in realtà, Pubill ha vinto l’oro con la Spagna ai Giochi Olimpici, ndr).