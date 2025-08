Rrahmani: "Sognavo la Premier, ora penso al Napoli"

Amir Rrahmani ha incontrato i tifosi azzurri a piazza del Plebiscito a Castel di Sangro. Il difensore kosovaro, due volte campione in azzurro, si è raccontato a 360°: "E' stato un anno duro, ho dovuto sfruttare il tempo libero. Nel 2023 ricordo sicuramente quando eravamo in vantaggio di molti punti, però era la prima volta che stavamo per vincere uno scudetto: eravamo a +15 e avevamo paura di perderlo! Per il secondo scudetto, sicuramente la partita contro il Parma è stato un dramma, poi con il Cagliari e la vittoria finale. Complimento più bello? Mi dissero che avevo vinto due scudetti come Maradona, ed è una cosa importante. Un sogno? Sognavo la Premier League, da bambino per me era il campionato migliore del mondo. Però ormai sono qui, e sono concentrato sul Napoli. A chi vuole diventare un calciatore dico: lavorare tutti i giorni, non mollare mai, dare il massimo anche quando non vuoi allenarti, farlo anche se sei stanco. A 17 anni ho capito che sarei diventato un professionista, quando giocavo in Albania".