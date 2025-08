Carles Perez, le condizioni dopo il morso ai genitali: "Mi sto riprendendo"

Carles Perez, attaccante dell'Aris Salonicco dove è in prestito ma di proprietà del Celta Vigo, ha voluto aggiornare sulle proprie condizioni fisiche dopo la disavventura del morso ricevuto nei genitali per sedare una lite tra il proprio cane e un altro. "Non sarò della partita purtroppo (salterà il ritorno dei preliminari di Conference League contro l'Araz, ndr) perché ho avuto la sfortuna di essere stato morso all'interno di una gamba mentre cercavo di separare il mio cane da un altro durante una piccola e inaspettata lite" si legge su Instagram.