Condannato il gesto offensivo di Cristiano Ronaldo: squalificato per una partita 

Il portoghese è stato squalificato per una partita a seguito del gesto offensivo da lui compiuto contro i tifosi avversari. La replica: "Non posso fermarmi"

Cristiano Ronaldo è stato squalificato per la partita di campionato dell'Al-Nassr in casa contro l'Al-Hazm. Ritenuto offensivo il suo gesto di esultanza compiuto durante una gara con l'Al Nassr nella Saudi Pro League. I filmati sui social media mostravano Ronaldo con una mano all'orecchio e l'altra che eseguiva un ripetuto gesto volgare nella zona del pube, apparentemente rivolto ai sostenitori rivali di Al Shabab che cantavano "Messi", rivale di lunga data di CR7.

L'ex stella di Real Madrid, Juventus e Manchester United dovrà inoltre pagare una multa di 20.000 riyal sauditi (circa 5.000 euro) all'Al-Shabab, per coprire le spese sostenute dal club che ha presentato la denuncia, e metà di tale importo alla federazione. Il comitato ha affermato che la decisione non è impugnabile. Non è la prima volta che l'attaccante portoghese è al centro delle polemiche da quando è sbarcato all'Al-Nassr. Lo scorso aprile, uscendo dal campo dopo la partita contro l'Al-Hilal, Ronaldo sembrava afferrarsi i genitali mentre i tifosi cantavano il nome di Messi, ma questa volta non c'è stato scampo per lui.

CR7 REPLICA: "NON POSSO FERMARMI"

"Non posso fermarmi". Questa la replica di Cristiano Ronaldo, stella portoghese dell'Al-Nassr, sul proprio account Instagram dopo la squalifica per un turno per il gesto offensivo compiuto durante la sfida nella Saudi Pro League contro l'Al Shabab. CR7 nel pubblicare il suo messaggio appare in palestra dopo l'ufficializzazione del suo stop da parte della Federcalcio saudita.