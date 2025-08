La Procura di Nanterre ha chiesto il rinvio a giudizio per l'esterno del Psg Achraf Hakimi, accusato da una donna di averla violentata nella sua abitazione a Boulogne-Billancourt, nella periferia occidentale di Parigi. La vicenda risale al 2023. L'ex Inter, come riferisce Le Parisien, rischia il processo per stupro e fino a 15 anni di carcere.