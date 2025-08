Funerali Celeste Pin, Antognoni: "Ci chiediamo perché"

Hanno voluto esserci in tanti per dare l'ultimo saluto a Celeste Pin, l'ex difensore della Fiorentina trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella casa dove viveva sulle colline di Firenze. I funerali si sono svolti nella basilica di Santissima Annunziata. Tra le tante corone quella inviata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso. E poi le sciarpe lasciate dai tifosi, la maglia numero 5 del Perugia (un'altra delle squadre, insieme al Verona, dove ha militato Pin) e quella della Fiorentina che lui stesso aveva donato tempo fa al Viola Park e che l'attuale dg viola Alessandro Ferrari, presente insieme al ds Daniele Pradè, ha portato in chiesa. "Difficile trovare le parole, penso alla sua famiglia e ai tifosi che gli volevano bene. Peccato che nessuno di noi ha capito cosa gli stava succedendo". Una domanda che non smetterà di porsi Giancarlo Antognoni che prima che finisse la cerimonia ha dedicato un ricordo all'ex compagno: "Sono qui per chiedere perché è successo, ce lo chiederemo spesso, purtroppo non abbiamo risposte. Con Celeste siamo stati amici per tanti anni, in campo e fuori, un ragazzo perbene, nome più azzeccato non potevano scegliere i suoi genitori. Gli auguro che riposi in pace".